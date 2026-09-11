AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|AT S (AT&S)-Anlage im Blick
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11.09.2026 10:03:35
ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 11.09.2025 wurden AT S (AT&S)-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,84 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 530,786 AT S (AT&S)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des AT S (AT&S)-Papiers auf 170,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90 552,02 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 805,52 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von AT S (AT&S) belief sich zuletzt auf 6,57 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Papiere an der Börse Wien war der 16.07.1999. Der Erstkurs des AT S (AT&S)-Papiers lag beim Börsengang bei 18,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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