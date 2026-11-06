AT & S Aktie

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WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

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AT S (AT&S)-Investment 06.11.2026 10:03:30

ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen AT S (AT&S)-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden AT S (AT&S)-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,15 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33,167 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 655,06 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Papiers am 05.11.2026 auf 110,20 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 265,51 Prozent.

AT S (AT&S) war somit zuletzt am Markt 5,07 Mrd. Euro wert. Die AT S (AT&S)-Aktie wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der AT S (AT&S)-Aktie bei 18,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AT&S

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