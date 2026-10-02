AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

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Profitabler AT S (AT&S)-Einstieg? 02.10.2026 10:04:08

ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren eingebracht

ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in AT S (AT&S)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das AT S (AT&S)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der AT S (AT&S)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,94 EUR. Bei einem AT S (AT&S)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 914,077 AT S (AT&S)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 184 643,51 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Anteils am 01.10.2026 auf 202,00 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 1 746,44 Prozent.

AT S (AT&S) wurde am Markt mit 7,79 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Aktie an der Börse Wien war der 16.07.1999. Der erste festgestellte Kurs des AT S (AT&S)-Papiers lag damals bei 18,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AT&S

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