AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|AT S (AT&S)-Anlage
|
27.11.2026 10:03:44
ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die AT S (AT&S)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die AT S (AT&S)-Anteile bei 10,08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 99,206 AT S (AT&S)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2026 auf 97,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 652,78 EUR wert. Mit einer Performance von +865,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von AT S (AT&S) bezifferte sich zuletzt auf 3,47 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Aktie an der Börse Wien war der 16.07.1999. Der Erstkurs der AT S (AT&S)-Aktie belief sich damals auf 18,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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