Bei einem frühen AT S (AT&S)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die AT S (AT&S)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die AT S (AT&S)-Anteile bei 10,08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 99,206 AT S (AT&S)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2026 auf 97,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 652,78 EUR wert. Mit einer Performance von +865,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AT S (AT&S) bezifferte sich zuletzt auf 3,47 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Aktie an der Börse Wien war der 16.07.1999. Der Erstkurs der AT S (AT&S)-Aktie belief sich damals auf 18,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at