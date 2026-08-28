AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

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Rentabler AT S (AT&S)-Einstieg? 28.08.2026 10:03:39

ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT S (AT&S) von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT S (AT&S) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen AT S (AT&S)-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem AT S (AT&S)-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 36,15 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,766 AT S (AT&S)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 146,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 406,09 EUR wert. Damit wäre die Investition um 306,09 Prozent gestiegen.

Am Markt war AT S (AT&S) jüngst 5,36 Mrd. Euro wert. AT S (AT&S)-Papiere wurden am 16.07.1999 zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Den ersten Handelstag begann der AT S (AT&S)-Anteilsschein bei 18,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AT&S

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