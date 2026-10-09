BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Lohnender BAWAG-Einstieg?
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09.10.2026 10:04:05
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAWAG-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BAWAG-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die BAWAG-Aktie an diesem Tag bei 44,70 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die BAWAG-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,237 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 167,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 373,60 EUR wert. Damit wäre die Investition 273,60 Prozent mehr wert.
BAWAG war somit zuletzt am Markt 13,11 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der BAWAG-Aktie fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BAWAG-Anteils auf 47,30 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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