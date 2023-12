ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAWAG-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BAWAG-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die BAWAG-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BAWAG-Papier 35,74 EUR wert. Bei einem BAWAG-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,798 BAWAG-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.12.2023 auf 47,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,85 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 132,85 EUR entspricht einer Performance von +32,85 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BAWAG eine Börsenbewertung in Höhe von 3,80 Mrd. Euro. Die BAWAG-Aktie wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BAWAG-Anteils auf 47,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at