ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAWAG-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BAWAG-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das BAWAG-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 54,85 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 182,315 BAWAG-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des BAWAG-Papiers auf 171,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 321,79 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 213,22 Prozent angewachsen.

Alle BAWAG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,34 Mrd. Euro. BAWAG-Anteile wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die BAWAG-Aktie bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at