BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Langfristige Investition
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30.10.2026 10:03:36
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAWAG-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BAWAG-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die BAWAG-Anteile bei 108,90 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die BAWAG-Aktie investiert hat, hat nun 0,918 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 162,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,94 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,94 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte BAWAG einen Börsenwert von 12,49 Mrd. Euro. BAWAG-Papiere wurden am 25.10.2017 zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Zum Börsendebüt des BAWAG-Papiers wurde der Erstkurs mit 47,30 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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