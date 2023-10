ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes BAWAG-Investment abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden BAWAG-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die BAWAG-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,094 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BAWAG-Aktie auf 45,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,40 Prozent erhöht.

Alle BAWAG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,79 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 fand der erste Handelstag der BAWAG-Aktie an der Börse Wien statt. Zum Börsendebüt des BAWAG-Papiers wurde der Erstkurs mit 47,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at