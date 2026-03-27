BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Rentabler BAWAG-Einstieg?
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27.03.2026 10:05:09
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die BAWAG-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 41,46 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 241,196 BAWAG-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BAWAG-Papiers auf 128,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 873,13 EUR wert. Damit wäre die Investition 208,73 Prozent mehr wert.
BAWAG war somit zuletzt am Markt 9,86 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der BAWAG-Aktie an der Börse Wien war der 25.10.2017. Damals wurde der erste Kurs des BAWAG-Papiers bei 47,30 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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