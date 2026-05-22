BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Lohnendes BAWAG-Investment?
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22.05.2026 10:04:00
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der BAWAG-Aktie statt. Zum Handelsende stand das BAWAG-Papier an diesem Tag bei 44,12 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BAWAG-Aktie investiert, befänden sich nun 22,665 BAWAG-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.05.2026 auf 149,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 383,95 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 238,40 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte BAWAG einen Börsenwert von 11,47 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 wurden BAWAG-Papiere zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Den ersten Handelstag begann der BAWAG-Anteilsschein bei 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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