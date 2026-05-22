ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen BAWAG-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der BAWAG-Aktie statt. Zum Handelsende stand das BAWAG-Papier an diesem Tag bei 44,12 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BAWAG-Aktie investiert, befänden sich nun 22,665 BAWAG-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.05.2026 auf 149,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 383,95 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 238,40 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte BAWAG einen Börsenwert von 11,47 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 wurden BAWAG-Papiere zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Den ersten Handelstag begann der BAWAG-Anteilsschein bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at