BAWAG Aktie

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WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

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BAWAG-Performance 11.09.2026 10:03:35

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BAWAG-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43,18 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 231,589 BAWAG-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 178,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41 222,79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 312,23 Prozent gesteigert.

Insgesamt war BAWAG zuletzt 13,72 Mrd. Euro wert. Am 25.10.2017 wurden BAWAG-Papiere zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des BAWAG-Papiers lag damals bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

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