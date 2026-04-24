BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

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Lukrativer BAWAG-Einstieg? 24.04.2026 10:03:40

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen BAWAG-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das BAWAG-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die BAWAG-Anteile bei 45,98 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BAWAG-Aktie investiert, befänden sich nun 2,175 BAWAG-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.04.2026 332,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 153,00 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 232,75 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BAWAG eine Börsenbewertung in Höhe von 11,62 Mrd. Euro. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Das BAWAG-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

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