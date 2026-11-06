BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Langfristige Investition
|
06.11.2026 10:03:30
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingebracht
BAWAG-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 44,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das BAWAG-Papier investiert hätte, befänden sich nun 22,482 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 3 655,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 162,60 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 265,56 Prozent.
Zuletzt ergab sich für BAWAG eine Börsenbewertung in Höhe von 12,67 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der BAWAG-Papiere an der Börse Wien war der 25.10.2017. Der erste festgestellte Kurs eines BAWAG-Anteils lag damals bei 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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