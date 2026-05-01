ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die BAWAG-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 44,94 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 22,252 BAWAG-Papiere. Die gehaltenen BAWAG-Papiere wären am 30.04.2026 3 242,10 EUR wert, da der Schlussstand 145,70 EUR betrug. Mit einer Performance von +224,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war BAWAG jüngst 11,28 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des BAWAG-Papiers fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer BAWAG-Aktie auf 47,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at