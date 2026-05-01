BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable BAWAG-Anlage? 01.05.2026 10:03:56

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die BAWAG-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 44,94 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 22,252 BAWAG-Papiere. Die gehaltenen BAWAG-Papiere wären am 30.04.2026 3 242,10 EUR wert, da der Schlussstand 145,70 EUR betrug. Mit einer Performance von +224,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war BAWAG jüngst 11,28 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des BAWAG-Papiers fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer BAWAG-Aktie auf 47,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAWAG

mehr Nachrichten