BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Rentable BAWAG-Anlage?
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01.05.2026 10:03:56
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die BAWAG-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 44,94 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 22,252 BAWAG-Papiere. Die gehaltenen BAWAG-Papiere wären am 30.04.2026 3 242,10 EUR wert, da der Schlussstand 145,70 EUR betrug. Mit einer Performance von +224,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war BAWAG jüngst 11,28 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des BAWAG-Papiers fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer BAWAG-Aktie auf 47,30 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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