ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in BAWAG-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BAWAG-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 45,60 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 219,298 BAWAG-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BAWAG-Papiers auf 150,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 092,11 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 230,92 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für BAWAG eine Börsenbewertung in Höhe von 11,83 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 wagte die BAWAG-Aktie an der Börse Wien den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer BAWAG-Aktie auf 47,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at