BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler BAWAG-Einstieg? 09.01.2026 10:05:10

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren eingefahren

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in BAWAG eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit BAWAG-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 38,92 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,569 BAWAG-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 339,16 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Papiers am 08.01.2026 auf 132,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 239,16 Prozent angewachsen.

BAWAG wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,13 Mrd. Euro gelistet. Am 25.10.2017 fand der erste Handelstag der BAWAG-Aktie an der Börse Wien statt. Das BAWAG-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAWAG

mehr Nachrichten