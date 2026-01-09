ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit BAWAG-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 38,92 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,569 BAWAG-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 339,16 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Papiers am 08.01.2026 auf 132,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 239,16 Prozent angewachsen.

BAWAG wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,13 Mrd. Euro gelistet. Am 25.10.2017 fand der erste Handelstag der BAWAG-Aktie an der Börse Wien statt. Das BAWAG-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at