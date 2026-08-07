ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit BAWAG-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 110,10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,908 BAWAG-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 166,30 EUR, da sich der Wert einer BAWAG-Aktie am 06.08.2026 auf 183,10 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 66,30 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete BAWAG eine Marktkapitalisierung von 13,96 Mrd. Euro. Die BAWAG-Aktie wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das BAWAG-Papier bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at