BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|BAWAG-Investition im Blick
|
30.01.2026 10:03:53
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAWAG von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die BAWAG-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen BAWAG-Anteile an diesem Tag bei 55,55 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,800 BAWAG-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 137,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 247,52 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 147,52 Prozent.
Der BAWAG-Wert an der Börse wurde auf 10,67 Mrd. Euro beziffert. Am 25.10.2017 wurden BAWAG-Papiere zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Ein BAWAG-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
