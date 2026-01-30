ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAWAG von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die BAWAG-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen BAWAG-Anteile an diesem Tag bei 55,55 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,800 BAWAG-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 137,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 247,52 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 147,52 Prozent.

Der BAWAG-Wert an der Börse wurde auf 10,67 Mrd. Euro beziffert. Am 25.10.2017 wurden BAWAG-Papiere zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Ein BAWAG-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at