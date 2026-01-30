BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
BAWAG-Investition im Blick 30.01.2026 10:03:53

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAWAG von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAWAG von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die BAWAG-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen BAWAG-Anteile an diesem Tag bei 55,55 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,800 BAWAG-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 137,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 247,52 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 147,52 Prozent.

Der BAWAG-Wert an der Börse wurde auf 10,67 Mrd. Euro beziffert. Am 25.10.2017 wurden BAWAG-Papiere zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Ein BAWAG-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAWAG

mehr Nachrichten