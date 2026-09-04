ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BAWAG-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das BAWAG-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BAWAG-Aktie bei 111,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die BAWAG-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,961 Anteilen. Die gehaltenen BAWAG-Papiere wären am 03.09.2026 1 613,80 EUR wert, da der Schlussstand 180,10 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 61,38 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete BAWAG eine Marktkapitalisierung von 13,69 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 fand der erste Handelstag der BAWAG-Aktie an der Börse Wien statt. Der Erstkurs des BAWAG-Anteils belief sich damals auf 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at