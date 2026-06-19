BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 19.06.2026 10:04:24

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAWAG-Investment von vor 3 Jahren verdient

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAWAG-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BAWAG-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das BAWAG-Papier investiert hätte, befänden sich nun 227,273 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 38 727,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 170,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 287,27 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von BAWAG belief sich zuletzt auf 13,23 Mrd. Euro. Die BAWAG-Aktie ging am 25.10.2017 an die Börse Wien. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer BAWAG-Aktie auf 47,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAWAG

mehr Nachrichten