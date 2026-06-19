ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAWAG-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BAWAG-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das BAWAG-Papier investiert hätte, befänden sich nun 227,273 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 38 727,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 170,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 287,27 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von BAWAG belief sich zuletzt auf 13,23 Mrd. Euro. Die BAWAG-Aktie ging am 25.10.2017 an die Börse Wien. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer BAWAG-Aktie auf 47,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at