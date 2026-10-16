BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|BAWAG-Investmentbeispiel
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16.10.2026 10:03:30
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAWAG-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BAWAG-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 54,45 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die BAWAG-Aktie investiert hat, hat nun 18,365 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 165,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 3 046,83 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 204,68 Prozent.
BAWAG erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,95 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 wurden BAWAG-Anteile zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Den ersten Handelstag begann der BAWAG-Anteilsschein bei 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|BAWAG buy
|UBS AG
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|22.07.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|22.07.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|12.02.26
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|09.02.18
|BAWAG Kauf
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|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|25.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.23
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|BAWAG
|168,30
|1,45%
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