BAWAG Aktie

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WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

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BAWAG-Investmentbeispiel 16.10.2026 10:03:30

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAWAG-Investment von vor 5 Jahren verdient

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAWAG-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BAWAG-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 54,45 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die BAWAG-Aktie investiert hat, hat nun 18,365 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 165,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 3 046,83 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 204,68 Prozent.

BAWAG erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,95 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 wurden BAWAG-Anteile zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Den ersten Handelstag begann der BAWAG-Anteilsschein bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

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BAWAG 168,30 1,45% BAWAG

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