ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAWAG von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das BAWAG-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die BAWAG-Aktie bei 44,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,252 BAWAG-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 295,72 EUR, da sich der Wert einer BAWAG-Aktie am 02.04.2026 auf 131,30 EUR belief. Mit einer Performance von +195,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

BAWAG war somit zuletzt am Markt 10,11 Mrd. Euro wert. BAWAG-Papiere wurden am 25.10.2017 zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines BAWAG-Anteils bei 47,30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at