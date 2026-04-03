BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|BAWAG-Performance
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03.04.2026 10:03:38
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAWAG von vor 5 Jahren verdient
Das BAWAG-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die BAWAG-Aktie bei 44,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,252 BAWAG-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 295,72 EUR, da sich der Wert einer BAWAG-Aktie am 02.04.2026 auf 131,30 EUR belief. Mit einer Performance von +195,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
BAWAG war somit zuletzt am Markt 10,11 Mrd. Euro wert. BAWAG-Papiere wurden am 25.10.2017 zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines BAWAG-Anteils bei 47,30 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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