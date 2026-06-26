ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAWAG von vor 5 Jahren verdient

BAWAG-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die BAWAG-Aktie bei 46,94 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,130 BAWAG-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 366,64 EUR, da sich der Wert einer BAWAG-Aktie am 25.06.2026 auf 172,10 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 266,64 Prozent angezogen.

BAWAG wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,11 Mrd. Euro gelistet. Das BAWAG-IPO fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Der Erstkurs des BAWAG-Anteils belief sich damals auf 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at