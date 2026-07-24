BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Lukratives BAWAG-Investment?
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24.07.2026 10:03:37
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAWAG von vor 5 Jahren verdient
Das BAWAG-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die BAWAG-Anteile bei 46,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die BAWAG-Aktie investiert hat, hat nun 21,739 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.07.2026 gerechnet (171,20 EUR), wäre das Investment nun 3 721,74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 272,17 Prozent gesteigert.
BAWAG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,41 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der BAWAG-Papiere fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Der Erstkurs der BAWAG-Aktie belief sich damals auf 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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