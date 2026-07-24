BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives BAWAG-Investment? 24.07.2026 10:03:37

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAWAG von vor 5 Jahren verdient

ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAWAG von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen BAWAG-Investment verdienen können.

Das BAWAG-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die BAWAG-Anteile bei 46,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die BAWAG-Aktie investiert hat, hat nun 21,739 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.07.2026 gerechnet (171,20 EUR), wäre das Investment nun 3 721,74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 272,17 Prozent gesteigert.

BAWAG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,41 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der BAWAG-Papiere fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Der Erstkurs der BAWAG-Aktie belief sich damals auf 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAWAG

mehr Nachrichten