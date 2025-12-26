BAWAG Aktie
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAWAG von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien feiertags-bedingt kein Handel mit BAWAG-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 79,65 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 125,549 BAWAG-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 126,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 819,21 EUR wert. Damit wäre die Investition um 58,19 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von BAWAG belief sich zuletzt auf 9,70 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der BAWAG-Papiere fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Der erste festgestellte Kurs des BAWAG-Papiers lag damals bei 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
