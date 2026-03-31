ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CA Immobilien-Investment gewesen.

Das CA Immobilien-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,28 EUR wert. Bei einem CA Immobilien-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,887 CA Immobilien-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 380,03 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +38,00 Prozent.

Alle CA Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at