CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Profitabler CA Immobilien-Einstieg? 31.03.2026 10:03:49

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CA Immobilien-Investment gewesen.

Das CA Immobilien-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,28 EUR wert. Bei einem CA Immobilien-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,887 CA Immobilien-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 380,03 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +38,00 Prozent.

Alle CA Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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