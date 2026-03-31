CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Profitabler CA Immobilien-Einstieg?
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31.03.2026 10:03:49
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das CA Immobilien-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,28 EUR wert. Bei einem CA Immobilien-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,887 CA Immobilien-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 380,03 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +38,00 Prozent.
Alle CA Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
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