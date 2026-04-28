ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in CA Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CA Immobilien-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,77 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 596,303 CA Immobilien-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (26,70 EUR), wäre das Investment nun 15 921,29 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 59,21 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für CA Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at