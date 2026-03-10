CA Immobilien Aktie
10.03.2026 10:03:35
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem CA Immobilien-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der CA Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 21,98 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 45,496 CA Immobilien-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CA Immobilien-Papiere wären am 09.03.2026 1 148,32 EUR wert, da der Schlussstand 25,24 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,83 Prozent angewachsen.
CA Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
