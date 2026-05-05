CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Profitabler CA Immobilien-Einstieg? 05.05.2026 10:03:51

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CA Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CA Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen CA Immobilien-Einstiegs gewesen.

Am 05.05.2025 wurde das CA Immobilien-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24,06 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,156 CA Immobilien-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,30 EUR, da sich der Wert einer CA Immobilien-Aktie am 04.05.2026 auf 27,50 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 14,30 Prozent.

CA Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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