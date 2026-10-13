CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Langfristige Investition
|
13.10.2026 10:03:47
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in CA Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden CA Immobilien-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen CA Immobilien-Anteile an diesem Tag bei 16,42 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 609,013 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 789,28 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Papiers am 12.10.2026 auf 21,00 EUR belief. Damit wäre die Investition um 27,89 Prozent gestiegen.
CA Immobilien wurde am Markt mit 1,93 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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