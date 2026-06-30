CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|CA Immobilien-Anlage im Blick
|
30.06.2026 10:03:52
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in CA Immobilien von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit dem CA Immobilien-Papier statt. Diesen Tag beendete die CA Immobilien-Aktie bei 24,26 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 412,201 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.06.2026 9 604,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,30 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,96 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von CA Immobilien belief sich zuletzt auf 2,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
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