CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CA Immobilien-Anlage im Blick 30.06.2026 10:03:52

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in CA Immobilien von vor einem Jahr gekostet

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in CA Immobilien von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in CA Immobilien-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit dem CA Immobilien-Papier statt. Diesen Tag beendete die CA Immobilien-Aktie bei 24,26 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 412,201 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.06.2026 9 604,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,30 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von CA Immobilien belief sich zuletzt auf 2,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

Nachrichten zu CA Immobilien

mehr Nachrichten