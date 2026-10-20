CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Performance im Blick
|
20.10.2026 10:03:36
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in CA Immobilien von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades CA Immobilien-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die CA Immobilien-Anteile bei 24,38 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CA Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,102 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 85,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,95 EUR belief. Mit einer Performance von -14,07 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
CA Immobilien war somit zuletzt am Markt 1,98 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
Nachrichten zu CA Immobilien
|
20.10.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
20.10.26
|Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.10.26
|Verluste in Wien: ATX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu CA Immobilien
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|18.07.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.01.22
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.06.21
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|CA Immobilien Hold
|Erste Group Bank
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CA Immobilien
|21,55
|2,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.