CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Performance im Blick 20.10.2026 10:03:36

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in CA Immobilien von vor einem Jahr gekostet

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in CA Immobilien von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in CA Immobilien-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CA Immobilien-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die CA Immobilien-Anteile bei 24,38 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CA Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,102 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 85,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,95 EUR belief. Mit einer Performance von -14,07 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

CA Immobilien war somit zuletzt am Markt 1,98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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