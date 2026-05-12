CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Lohnende CA Immobilien-Anlage?
|
12.05.2026 10:04:15
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CA Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CA Immobilien-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das CA Immobilien-Papier an diesem Tag bei 24,60 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in CA Immobilien-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,650 CA Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des CA Immobilien-Papiers auf 25,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 024,39 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,44 Prozent.
Der Marktwert von CA Immobilien betrug jüngst 2,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
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