ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n CA Immobilien-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in CA Immobilien eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CA Immobilien-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das CA Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 30,534 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2023 auf 28,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 868,70 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 868,70 EUR, was einer negativen Performance von 13,13 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte CA Immobilien einen Börsenwert von 2,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at