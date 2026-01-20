CA Immobilien Aktie

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

CA Immobilien-Anlage im Blick 20.01.2026 10:04:06

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren verloren

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen CA Immobilien-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem CA Immobilien-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,55 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in CA Immobilien-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,503 CA Immobilien-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.01.2026 gerechnet (24,90 EUR), wäre das Investment nun 87,22 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 12,78 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CA Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

29.08.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
11.04.25 CA Immobilien buy Erste Group Bank
28.03.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
25.11.24 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
27.09.24 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 24,56 -1,37% CA Immobilien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

