CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|CA Immobilien-Anlage im Blick
|
20.01.2026 10:04:06
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem CA Immobilien-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,55 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in CA Immobilien-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,503 CA Immobilien-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.01.2026 gerechnet (24,90 EUR), wäre das Investment nun 87,22 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 12,78 Prozent.
Zuletzt ergab sich für CA Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
