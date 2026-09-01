CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Lohnende CA Immobilien-Anlage?
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01.09.2026 10:03:56
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde die CA Immobilien-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30,45 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 328,407 CA Immobilien-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 651,89 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Anteils am 31.08.2026 auf 23,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,48 Prozent.
Jüngst verzeichnete CA Immobilien eine Marktkapitalisierung von 2,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
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