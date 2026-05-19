CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Profitable CA Immobilien-Anlage? 19.05.2026 10:04:09

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren verloren

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in CA Immobilien-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die CA Immobilien-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des CA Immobilien-Papiers betrug an diesem Tag 35,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 280,112 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 030,81 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 29,69 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von CA Immobilien belief sich zuletzt auf 2,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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