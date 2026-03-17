CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Langfristige Performance 17.03.2026 10:03:59

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen CA Immobilien-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der CA Immobilien-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das CA Immobilien-Papier an diesem Tag 25,40 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 393,701 CA Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 9 763,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,80 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2,36 Prozent verringert.

Der Börsenwert von CA Immobilien belief sich jüngst auf 2,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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