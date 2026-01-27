CA Immobilien Aktie

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

CA Immobilien-Investmentbeispiel 27.01.2026 10:03:57

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CA Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CA Immobilien-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,011 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2026 692,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,72 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 30,76 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für CA Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

