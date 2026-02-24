CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|CA Immobilien-Investition
|
24.02.2026 10:04:07
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit CA Immobilien-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 278,164 CA Immobilien-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CA Immobilien-Papiere wären am 23.02.2026 7 254,52 EUR wert, da der Schlussstand 26,08 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 27,45 Prozent.
Zuletzt ergab sich für CA Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
