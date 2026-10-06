ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das CA Immobilien-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die CA Immobilien-Anteile bei 36,65 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,285 CA Immobilien-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 585,27 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Papiers am 05.10.2026 auf 21,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,47 Prozent verringert.

Insgesamt war CA Immobilien zuletzt 1,94 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at