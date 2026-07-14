CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Profitables CA Immobilien-Investment?
|
14.07.2026 10:03:55
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet
Am 14.07.2021 wurde das CA Immobilien-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der CA Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 36,85 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,137 CA Immobilien-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 654,00 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Papiers am 13.07.2026 auf 24,10 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,60 Prozent verringert.
Insgesamt war CA Immobilien zuletzt 2,23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
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