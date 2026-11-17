Das wäre der Fehlbetrag eines frühen CA Immobilien-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden CA Immobilien-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CA Immobilien-Papier bei 23,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 42,230 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen CA Immobilien-Anteile wären am 16.11.2026 880,49 EUR wert, da der Schlussstand 20,85 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,95 Prozent.

CA Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at