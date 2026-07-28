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CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Lukrative CA Immobilien-Anlage? 28.07.2026 10:03:44

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: Wäre eine Investition in CA Immobilien von vor einem Jahr rentabel gewesen?

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: Wäre eine Investition in CA Immobilien von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CA Immobilien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das CA Immobilien-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die CA Immobilien-Aktie an diesem Tag 23,38 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,277 CA Immobilien-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,94 EUR, da sich der Wert einer CA Immobilien-Aktie am 27.07.2026 auf 23,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 0,94 Prozent vermehrt.

CA Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,17 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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