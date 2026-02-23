ATX-Papier CPI Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CPI Europe-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CPI Europe-Aktien verdienen können.

Am 23.02.2023 wurde die CPI Europe-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,24 EUR. Bei einem CPI Europe-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 816,993 CPI Europe-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 16,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 333,33 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,33 Prozent angewachsen.

Am Markt war CPI Europe jüngst 2,25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at