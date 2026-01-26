CPI Europe Aktie

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

CPI Europe-Investment 26.01.2026 10:04:21

ATX-Papier CPI Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPI Europe von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in CPI Europe-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

CPI Europe-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der CPI Europe-Aktie betrug an diesem Tag 12,57 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das CPI Europe-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79,554 CPI Europe-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 246,62 EUR, da sich der Wert einer CPI Europe-Aktie am 23.01.2026 auf 15,67 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,66 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für CPI Europe eine Börsenbewertung in Höhe von 2,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.12.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
29.11.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
21.06.24 CPI Europe Reduce Erste Group Bank
07.06.24 CPI Europe accumulate Erste Group Bank
27.09.23 CPI Europe neutral Erste Group Bank
