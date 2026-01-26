CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|CPI Europe-Investment
|
26.01.2026 10:04:21
ATX-Papier CPI Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPI Europe von vor 3 Jahren eingefahren
CPI Europe-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der CPI Europe-Aktie betrug an diesem Tag 12,57 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das CPI Europe-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79,554 CPI Europe-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 246,62 EUR, da sich der Wert einer CPI Europe-Aktie am 23.01.2026 auf 15,67 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,66 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für CPI Europe eine Börsenbewertung in Höhe von 2,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
