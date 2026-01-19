CPI Europe Aktie

CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

Performance im Blick 19.01.2026 10:04:02

ATX-Papier CPI Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CPI Europe von vor einem Jahr verloren

ATX-Papier CPI Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CPI Europe von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in CPI Europe-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das CPI Europe-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 16,12 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,203 CPI Europe-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,92 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 98,76 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,24 Prozent.

CPI Europe markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: IMMOFINANZ AG

Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

05.12.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
29.11.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
21.06.24 CPI Europe Reduce Erste Group Bank
07.06.24 CPI Europe accumulate Erste Group Bank
27.09.23 CPI Europe neutral Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,80 -0,75% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

