CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|Performance im Blick
|
19.01.2026 10:04:02
ATX-Papier CPI Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CPI Europe von vor einem Jahr verloren
Das CPI Europe-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 16,12 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,203 CPI Europe-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,92 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 98,76 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,24 Prozent.
CPI Europe markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: IMMOFINANZ AG
Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|07.06.24
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,80
|-0,75%
