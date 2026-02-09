CPI Europe Aktie
09.02.2026 10:04:28
ATX-Papier CPI Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein CPI Europe-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades CPI Europe-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,42 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,090 CPI Europe-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 97,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,05 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,25 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von CPI Europe belief sich zuletzt auf 2,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
